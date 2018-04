Experti nepotvrdili, že novičok v kauze Skripaľ pochádza z Ruska

Proti novičku neexistuje zatiaľ žiadna známa protilátka.

Londýn 3. apríla (TASR) - Britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli pred mesiacom otrávení bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News.



Gary Aitkenhead, šéf Vedeckého a technologického laboratória ministerstva obrany (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, pre uvedené médium uviedol, že experti neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku.



"Boli sme schopní látku identifikovať ako novičok, ako aj to, že ide o bojovú nervovoparalytickú látku. Presný zdroj jej výroby sme však nezistili, ale vedecké informácie sme poskytli vláde, ktorá následne použila množstvo iných zdrojov na poskladanie konečných záverov," tvrdí Aitkenhead.



Podľa neho si identifikovanie pôvodu látky vyžaduje "iné zdroje", niektoré vychádzajúce z informácií tajných spravodajských služieb, ku ktorým má vláda takisto prístup.



"Našou prácou bolo poskytnúť vedecký dôkaz, čo táto konkrétna látka je. Zistili sme, že pochádza z tejto špecifickej skupiny a je vojensky použiteľná. Určiť, kde ju vyrobili, už náplňou našej práce nie je," dodal Aitkenhead. Potvrdil však, že jej výroba si vyžaduje "extrémne sofistikované metódy, realizovateľné len na úrovni štátu".



Aitkenhead zároveň podotkol, že proti novičku neexistuje zatiaľ žiadna známa protilátka.



Či sa v danom laboratóriu vyvíja alebo uskladňuje novičok, šéf prevádzky DSTL nekomentoval. Odmietol však dohady, že látka, ktorú použili proti Skripaľovcom, pochádza z Porton Downu. "Je absolútne vylúčené, že by niečo podobné mohlo pochádzať od nás alebo opustiť priestory našej prevádzky," zakončil.