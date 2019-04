Britskí labouristi chcú presadiť vyhlásenie klimatickej pohotovosti

Labouristi reagujú na požiadavky environmentálnych aktivistov zo skupiny Extinction Rebellion, pripomína Sky News.

Londýn 28. apríla (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana sa bude snažiť v parlamente presadiť hlasovanie, ktorým by v krajine zaviedol núdzový stav v súvislosti so životným prostredím a klímou, informovala v nedeľu na svojom webe televízna stanica Sky News.



"Britský parlament bude mať v stredu (1. mája) možnosť byť prvým na svete, ktorý vyhlási stav núdze v súvislosti so životným prostredím a klimatickými zmenami," povedal líder labouristov Jeremy Corbyn, ktorého výroky priniesla agentúra AFP. Labouristi podľa jeho slov dúfajú, že to podnieti k činnosti parlamenty a vlády na celom svete.



Labouristi reagujú na požiadavky environmentálnych aktivistov zo skupiny Extinction Rebellion, pripomína Sky News. Tí už takmer dva týždne organizujú demonštrácie a blokujú dopravu v Londýne, pričom žiadajú rýchle riešenie klimatických zmien.



Corbyn pochválil "inšpiratívnu činnosť environmentálnych aktivistov, ktorú môžeme vidieť v posledných týždňoch", a označil ju za masívny a potrebný podnet na urýchlené konanie.



Tieňová ministerka obchodu Rebecca Longová-Baileyová pre Sky News v nedeľu povedala, že požiadavka labouristov je "prvým krokom z dlhého zoznamu radikálnych činov, ktoré od vlády žiadame".



Podľa nej to bude mať "hospodársky prínos" pre mnohé komunity v celom Spojenom kráľovstve.



Iniciatívu Labouristickej strany podľa Sky News privítala aj švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová, ktorá bola za svoju kampaň v boji proti klimatickým zmenám nominovaná za Nobelovu cenu za mier.



Šestnásťročná tínedžerka začala v auguste 2018 organizovať každý týždeň protest pred parlamentom v Štokholme, kde upozorňovala na to, že od slov na ochranu klímy je zatiaľ ďaleko k činom. Podarilo sa jej inšpirovať aj množstvo iných školákov po celom svete.