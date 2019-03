Britskí poslanci budú o dohode o brexite hlasovať 12. marca

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v prípade neschválenia dohody z dielne vlády premiérky Mayovej neschvália mali by 13. marca hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.

Londýn 7. marca (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok 12. marca. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie konzervatívnej poslankyne Andrey Leadsomovej.



Leadsomová tiež povedala, že ak poslanci dohodu o brexite ani na druhý pokus neschvália, bude o ďalšom postupe informovať po skončení hlasovania.



Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v prípade neschválenia dohody z dielne vlády premiérky Mayovej neschvália mali by 13. marca hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.



V prípade, že tento návrh poslanci schvália, Británia EÚ opustí 29. marca. Ak nie, dolná komora parlamentu by 14. marca mala hlasovať o predĺžení termínu brexitu. Ak sa nepodarí schváliť ani tento návrh, k brexitu dôjde 29. marca. V prípade jeho schválenia bude musieť premiérka požiadať EÚ o predĺženie termínu brexitu, myslí si BBC.