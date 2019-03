Britskí poslanci odsúhlasili návrh o indikatívnych hlasovaniach

Za návrh hlasovalo 331 poslancov proti ich bolo 287.

Londýn 27. marca (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v stredu procedurálny návrh konzervatívneho poslanca Olivera Letwina, podľa ktorého večer absolvujú sériu indikatívnych hlasovaní o ďalšom vývoji brexitu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Z pôvodných 16 návrhov ďalšieho postupu v procese brexitu vybral predseda Dolnej snemovne John Bercow osem, o ktorých budú poslanci o 20.00 h SEČ hlasovať. Výsledky indikatívneho hlasovania nie sú pre vládu záväzné.



Británia mala EÚ pôvodne oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája.