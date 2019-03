Britskí poslanci prerokujú petíciu proti brexitu s miliónmi podpisov

Spolu s petíciou, ktorú podpísal rekordný počet viac ako 5,75 milióna britských občanov, bude Dolná snemovňa 1. apríla rokovať aj o ďalších dvoch petíciách súvisiacich s brexitom.

Londýn 27. marca (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú 1. apríla rokovať o petícii za zrušenie odchodu Británie z Európskej únie, ktorú podpísalo takmer šesť miliónov ľudí. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke BBC.



Spolu s petíciou za zrušenie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa riadi odchod členského štátu z EÚ, podpísanú rekordným počtom viac ako 5,75 milióna britských občanov, bude Dolná snemovňa 1. apríla rokovať aj o ďalších dvoch petíciách súvisiacich s brexitom.



Prvú z nich, ktorá vyzýva na usporiadanie druhého referenda o odchode Británie z EÚ, podpísalo 12.000 Britov, druhú, vyzývajúcu na brexit s dohodou alebo bez nej v pôvodnom termíne, teda 29. marca, podpísalo 140.000 britských občanov. Dolná snemovňa je totiž povinná prerokovať každú petíciu, pod ktorú sa podpíše viac ako 100.000 ľudí. Rozprava o petíciách by sa mala začať 1. apríla o 17.30 SEČ.



"Schyľuje sa k ďalšej bitke," uviedla na margo dátumu, ktorý si parlament na prerokovanie petície zvolil parlament 77-ročná bývalá učiteľka Margaret Georgiadouová. Tá petíciu za zrušenie brexitu na webovej stránke Dolnej snemovne iniciovala, zároveň tiež vyzvala ďalších spoluobčanov, aby k nej pripojili svoj podpis.



Británia mala EÚ pôvodne oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája.



Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca. Premiérka v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že väčšinu na jej schválenie stále nemá.