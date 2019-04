Britskí poslanci schválili žiadosť o odklad brexitu do 30. júna

Predseda ER Donald Tusk zvolal na 10. apríla mimoriadny summit EÚ, ktorom jeho účastníci buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú prípravy na brexit bez dohody.

Londýn 9. apríla (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v utorok vládny návrh žiadosti o odklad vystúpenia krajiny z EÚ do 30. júna. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Za návrh hlasovalo 420 poslancov, proti ich bolo 110.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Predseda Európskej rady Donald Tusk zvolal na 10. apríla mimoriadny summit EÚ, ktorom jeho účastníci buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. Ďalší odklad si vyžaduje súhlas predstaviteľov všetkých 27 zvyšných členských štátov EÚ.