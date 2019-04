Britskí zákonodarcovia: Assange by mal vo Švédsku čeliť spravodlivosti

Na archívnej snímke zo 4. septembra 2015 pohľad na londýnsku väznicu Belmarsh. Zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea po štvrtkovom zatknutí na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne umiestnili do "ponurej" väznice v juhovýchodnej časti britskej metropoly, podmienky v tomto zariadení sú však pre neho sčasti priaznivejšie než tie, ktorým bol vystavovaný doteraz. Austrálčan Assange (47) sa dostal do cely v londýnskej väznici Belmarsh po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu poskytli azylovú ochranu a možnosť vyhnúť sa vydaniu britskými orgánmi do Švédska v súvislosti s údajným sexuálnym útokom. Priestory ambasády nikdy neopúšťal a polícia ho nakoniec prišla zatknúť, keď mu Ekvádor azyl zrušil.