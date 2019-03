Liam Fox: Nie je isté, či sa bude tretíkrát hlasovať o dohode

Vodca opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn pre Sky News v nedeľu naznačil, že ak v parlamente znova neprejde dohoda o brexite, bude iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.

Londýn 17. marca (TASR) - Britská vláda možno upustí od plánu dať parlamentu v priebehu nasledujúcich týždňov tretíkrát hlasovať o dohode o podmienkach brexitu, ktorá bola vyrokovaná s Európskou úniou. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News to v nedeľu uviedol britský minister pre medzinárodný obchod Liam Fox.



To, či sa uskutoční tretie hlasovanie o dohode o brexite, teda vystúpení Británie z eurobloku, záleží od toho, či má podporu väčšiny poslancov v Dolnej snemovni britského parlamentu, povedal Fox. "Nebude mať zmysel hlasovať, ak nemáme možnosť uspieť," dodal britský minister, dlhoročný veľmi blízky spolupracovník Mayovej.



Vodca opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn pre Sky News v nedeľu naznačil, že ak v parlamente znova neprejde dohoda o brexite, bude iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.



Britský parlament vo štvrtok (14. 3.) odsúhlasil odklad brexitu z 29. marca na 30. júna. Mayová oznámila, že dá za niekoľko dní tretíkrát poslancom hlasovať o upravenej dohode o brexite, ktorú vyrokoval Londýn s Bruselom.



Agentúra DPA pripomenula, že konkrétny dátum však doteraz neoznámila, hoci britské médiá špekulujú, že by k tretiemu hlasovaniu mohlo dôjsť už v utorok.



Ak parlament brexitovú dohodu schváli do stredy 20. marca, Mayová požiada EÚ o odklad termínu brexitu do konca júna s cieľom presadiť v parlamente potrebnú legislatívu. Ak bude schválený odchod Británie bez dohody, Mayová sa bude snažiť dosiahnuť dlhší odklad.



Dohodu o brexite, ktorá má 585 strán, britskí poslanci prevažnou väčšinou hlasov už odmietli dvakrát - hlasovaním v januári a znova v utorok 12. marca.



V Bruseli sa 21.-22. marca uskutoční summit Európskej únie. Ústrednou témou by sa mohlo stať vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália odloženie termínu brexitu, ktorý je oficiálne stanovený na 29. marca.