G. Williamson: Británia po brexite musí byť pripravená použiť silu

Britský minister obrany by mal oznámiť aj plán na vyslanie lietadlovej lode do Tichého oceánu, tvrdší postoj voči Rusku a väčšiu vojenskú asertivitu po odchode Británie z EÚ.

Londýn 11. februára (TASR) - Británia by mala byť po tzv. brexite schopná použiť vojenskú silu na podporu svojich záujmov. V pondelok to plánuje vyhlásiť britský minister obrany Gavin Williamson. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním sa na text ministrovho plánovaného príhovoru.



Williamson by mal okrem iného oznámiť plán na vyslanie lietadlovej lode do Tichého oceánu, výraznejšie investície do rozvoja spôsobilostí v kybernetickej sfére, tvrdší postoj voči Rusku a celkovo väčšiu vojenskú asertivitu po odchode Británie z EÚ.



"Brexit nás priviedol k veľkému momentu našich dejín. K momentu, keď musíme posilniť našu prítomnosť na svetovej scéne, zvýšiť našu smrtonosnosť a početnosť," píše sa v Williamsonovom plánovanom prejave. Minister chce zdôrazniť aj to, že hranica medzi mierom a vojnou je stále viac nejasná, následkom čoho musia byť Británia a jej spojenci pripravení "použiť na presadenie svojich záujmov tvrdú silu".



Témou ministrovho prejavu má byť aj otázka vzťahov s Moskvou a konkrétne jej kroky, ktoré Williamson označuje ako "ruské provokácie". Plánuje v tomto kontexte zdôrazniť, že "Rusko musí za podobné kroky zaplatiť".



Agentúra Reuters upozorňuje na to, že brexit je mnohými vnímaný ako ďalší úder pre Západ, ktorý musí zápasiť s rastúcou asertivitou Ruska a Číny, ako aj s nepredvídateľnosťou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podporovatelia odchodu Británie z Únie však brexit vnímajú ako príležitosť na to, aby Londýn prijal novú, asertívnejšiu úlohu vo svete.



Najnovším predmetom sporu v už dlhodobo sa zhoršujúcich rusko-britských vzťahoch sa stal vlani útok na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Ten bol vykonaný v britskom meste Salisbury pomocou nervovoparalytickej látky novičok vyvinutej v bývalom Sovietskom zväze.