Britský minister Sajid Javid čelí kritike pre smrť Begumovej syna

Londýn 9. marca (TASR) - Britský minister vnútra Sajid Javid čelí kritike v súvislosti so smrťou novorodeného syna tínedžerky a "džihádistickej nevesty" Shamimy Begumovej. V sobotu o tom informovali agentúra AP a spravodajská stanica Sky News.



"Tragická smrť Begumovej syna Džarráha predstavuje škvrnu na svedomí tejto vlády," vyhlásila v tejto súvislosti pre Sky News labouristická poslankyňa a tieňová ministerka pre medzinárodný rozvoj Diane Abbottová. Dodala tiež, že "ponechanie zraniteľnej mladej ženy a jej nevinného dieťaťa v utečeneckom tábore s vysokou úmrtnosťou novorodencov je amorálne".



Ako píše AP, britského ministra vnútra za jeho rozhodnutie odobrať Begumovej občianstvo nekritizovali len opoziční politici. Javidov kolega z Konzervatívnej strany Phillip Lee na margo Begumovej prípadu povedal, že ho "hlboko znepokojil" spôsob, akým rezort vnútra vzniknutú situáciu riešil. Begumová podľa jeho mienky síce zastáva "odpudivé názory", avšak - ako zdôraznil - je produktom britskej spoločnosti.



Shamima sa s dvoma kamarátkami z východného Londýna pridala k Islamskému štátu (IS) vo februári 2015. Znova sa objavila minulý mesiac, a to vo vysokom štádiu tehotenstva v sýrskom utečeneckom tábore. Vyjadrila vtedy túžbu vrátiť sa do Británie, aby mohla v bezpečí vychovať svoje ešte nenarodené dieťa.



Javid však Begumovej požiadavku odmietol a inicioval, aby jej britské úrady odobrali občianstvo, pričom poukázal na to, že mladá žena nepreukázala žiadnu ľútosť. Shamima totiž pre Sky News povedala, že podľa nej bolo odrezávanie hláv za Islamského štátu "v poriadku". V ďalšom interview vyhlásila, že teroristický útok v Manchester Arene na popovom koncerte speváčky Ariany Grande v roku 2017 bol "odvetou" za bombardovanie v Sýrii.