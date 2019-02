Britský minister vnútra: Begumovej dieťa môže byť britským občanom

Shamima mala 15 rokov, keď odletela z londýnskeho letiska do Turecka. Následne prekročila sýrske štátne hranice, aby sa pridala k Islamskému štátu. Rodičom povedala, že ide na celodenný výlet.

Londýn 20. februára (TASR) - Syn britskej tínedžerky Shamimy Begumovej, ktorej hrozí odobratie britského občianstva v súvislosti s jej členstvom v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), môže nadobudnúť občianstvo Spojeného kráľovstva. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie britského ministra vnútra Sajida Javida o tom informovala spravodajská televízna stanica Sky News.



"Deti by nemali trpieť, takže ak rodičia prídu o svoje britské občianstvo, nemalo by to mať vplyv na práva ich detí", vyhlásil Javid na pôde Dolnej snemovne britského parlamentu.



Toto vyhlásenie prišlo iba deň po tom, ako Begumovej rodina v utorok oznámila, že od ministerstva vnútra dostali list s upovedomením o príkaze na odobratie jej občianstva.



Princípy medzinárodného práva nepovoľujú štátom odobrať osobe občianstvo, ak by tá následkom tohto kroku zostala bez štátnej príslušnosti. V prípade Begumovej sa však ministerstvo odvoláva na jej údajné dvojaké britsko-bangladéššske občianstvo.



Shamimin právnik Tasnime Akunjee však denníku The Independent povedal, že jeho klientka síce má bangladéšsky pôvod, nie však dvojaké britsko-bangladéšske občianstvo. Jej rodina sa preto podľa neho plánuje proti rozhodnutiu Londýna odvolať.



Shamima mala 15 rokov, keď spolu s dvoma spolužiačkami, Kadizou Sultanovou a Amirou Abaseovou, odletela 17. februára 2015 z londýnskeho letiska Gatwick do Turecka. Následne všetky tri priateľky prekročili sýrske štátne hranice, aby sa pridali k Islamskému štátu. Rodičom doma povedali, že idú na celodenný výlet.