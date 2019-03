Britský minister zahraničných vecí prišiel do Jemenu podporiť mier

Spojené kráľovstvo je podľa britskej vlády najväčším dodávateľom humanitárnej pomoci do Jemenu. Ďalšia pomoc má zabezpečiť základné potreby pre viac ako 3,8 milióna ľudí.

Londýn 3. marca (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt navštívil v nedeľu jemenské prístavné mesto Aden, informovala na svojom webovom portáli britská vláda. Je to prvá návšteva ministra zahraničných vecí z krajín Západu od začiatku konfliktu v Jemene v roku 2015.



Huntova návšteva Adenu bola súčasťou jeho cesty po krajinách Perzského zálivu. Minister sa počas nej stretol s jemenským prezidentom Abdom Rabbuhom Mansúrom Hádím, vicepremiérom Ahmadom Saídom Chanbaším, ministrom zahraničných vecí Chálidom Jamáním a hovorcom šiitských povstalcov známych ako húsíovia Muhammadom Abdasom Salámom.



Cesta je súčasťou diplomatickej kampane Spojeného kráľovstva s cieľom podporiť mierový proces Organizácie Spojených národov (OSN).



Prístav Hudajda v západnej časti Jemenu mal byť podľa Huntových slov zbavený milícii a umiestnený pod neutrálnu kontrolu do začiatku januára. Mierový proces môže v priebehu niekoľkých týždňov vyhasnúť, ak obe strany nebudú dodržiavať podmienky nedávnej dohody zo Štokholmu, povedal Hunt.



"Ľudia v Jemene sú na pokraji hladomoru a žiadna zo zúčastnených strán sa nechce znovu vrátiť k vojnovému stavu," povedal Hunt a dodal, že "je načase zhlboka sa nadýchnuť, dať po štyroch rokoch bojov nabok hnev a pochybnosti a podstúpiť riziko, ktoré je na začiatku akýchkoľvek mierových procesov".



Spojené kráľovstvo je podľa britskej vlády najväčším dodávateľom humanitárnej pomoci do Jemenu. Ďalšia pomoc v hodnote dosahujúcej v prepočte viac ako 23 miliónov eur, o ktorej minulý týždeň informovala britská premiérka Theresa Mayová, má zabezpečiť základné potreby pre viac ako 3,8 milióna ľudí.



Na prímerí v Hudajde sa dohodli zástupcovia znepriatelených strán počas mierových rokovaní, ktoré sa pod záštitou OSN konali koncom roka 2018 vo Švédsku. Vstúpilo do platnosti 18. decembra. Hudajda ležiaca v západnej časti Jemenu je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.