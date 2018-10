Fox zrušil účasť na investičnej konferencii v Saudskej Arábii

Britský minister je najnovším vysokopostaveným západným predstaviteľom, ktorý odmietol prísť na budúcotýždňové stretnutie v Rijáde.

Londýn/Istanbul 18. októbra (TASR) - Britský minister zahraničného obchodu Liam Fox zrušil účasť na konferencii o investíciách v Saudskej Arábii a ako dôvod uviedol podiel kráľovstva na zmiznutí a údajnom zavraždení novinára Džamála Chášukdžího, kritického voči vláde v Rijáde. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Fox je najnovším vysokopostaveným západným predstaviteľom, ktorý odmietol prísť na budúcotýždňové stretnutie v Rijáde.



Účasť na investičnej konferencii zrušil aj francúzsky minister financií Bruno Le Maire a jeho holandský rezortný kolega Wopke Hoekstra, ako aj niekoľko ďalších vplyvných finančníkov a šéfov firiem. Cestu odvolala tiež generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová.



Britské ministerstvo zahraničného obchodu uviedlo, že Fox "dospel k záveru, že nie je správny čas na to, aby sa zúčastnil na fóre Iniciatíva za budúce investície".



Británia vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" zmiznutím Chášukdžího, ktorého naposledy videli 2. októbra, keď vchádzal na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, aby si tam prevzal doklady potrebné pre svoj sobáš s tureckou snúbenicou. Tureckí predstavitelia tvrdia, že novinára na konzuláte zabili a rozštvrtili.



Provládny turecký denník Sabah zverejnil vo štvrtok zábery z videa z bezpečnostnej kamery zachytávajúce muža, ktorý pred niekoľkými mesiacmi cestoval v sprievode saudskoarabského korunného princa Muhamma bin Salmána do Spojených štátov, ako vchádza do budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule predtým, než tam zmizol Chášukdží.



Zábery zverejnené v denníku Sabah zachytávajú tohto muža aj neskôr pri dome saudskoarabského generálneho konzula, ďalej to, ako sa odhlasuje z tureckého hotela a ako ešte v ten istý deň 2. októbra odchádza z Turecka.



Zábery nakrútené americkým denníkom Houston Chronicle, neskôr posunuté agentúre Associated Press (AP), zachytávajú tohto muža v sprievode korunného princa Muhammada, keď v apríli navštívil štvrť v texaskom Houstone, aby si pozrel stavebné práce pri obnove po ničivom hurikáne Harvey.



Agentúre AP sa zatiaľ nepodarilo zistiť totožnosť tohto muža. Saudská Arábia v posledné dni, ani vo štvrtok, neodpovedala na opakované žiadosti AP o vyjadrenie.