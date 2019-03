Britský parlament bude opäť hlasovať o dohode o brexite

Premiérka Theresa Mayová dosiahla v pondelok na poslednú chvíľu na rokovaniach s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v Štrasburgu právne záväzné zmeny v tejto dohode.

Londýn 12. marca (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú v utorok opäť hlasovať o dohode o vystúpení Británie z Európskej únie. V prvom januárovom hlasovaní ju odmietli veľkou väčšinou hlasov, najmä pre sporné ustanovenie o takzvanej írskej poistke.



Vláda im predstaví tri dokumenty. Prvý je spoločným právne záväzným nástrojom umožňujúcim Británii odstúpiť od írskej poistky, ktorej hlavným cieľom je udržanie režimu otvorenej hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Británia a EÚ budú spolupracovať, aby sa írska poistka nahradila alternatívnymi opatreniami do decembra 2020.



Druhým dokumentom je spoločné vyhlásenie, ktoré sa pridá k politickej deklarácii o budúcom vzťahu medzi EÚ a Britániou. Tretím dokumentom je podľa servera BBC "jednostranná deklarácia", ktorá zdôrazní postoj Británie, že jej nič nemôže zabrániť od odstúpenia od ustanovenia o írskej poistke, ak diskusie o budúcom vzťahu s EÚ stroskotajú.



Podľa Mayovej je jasné, že írska poistka nemôže byť trvalá a Británia by mohla od nej jednostranne odstúpiť. Z dohody vyplýva, že Británia opäť nadobudne kontrolu nad svojimi zákonmi a bude môcť viesť nezávislú obchodnú politiku, dodala.



Juncker vyzval britských poslancov, aby dohodu podporili a zdôraznil, že buď bude táto dohoda, alebo "k brexitu možno nedôjde vôbec". Podľa agentúry AP varoval, že "nové rokovania" už nebudú. Uviedol, že v prípade zamietnutia dohody už nebude "žiadna tretia šanca". Povedal, že hovoril s írskym premiérom Leom Varadkarom a ten mu naznačil pripravenosť akceptovať posilnené záruky ponúknuté Londýnu. Juncker tiež upozornil, že ak by sa brexit prípadne odložil na obdobie po májových voľbách do Európskeho parlamentu, tak by sa ich Británia musela zúčastniť.



Britská opozičná Labouristická strana v reakcii vyzvala parlament, aby hlasoval proti dohode vyrokovanej premiérkou Mayovou. Dohoda s Európskou komisiou neobsahuje nič, čo by sa blížilo k zmenám, ktoré Mayová prisľúbila parlamentu, uviedol vodca labouristov Jeremy Corbyn. "Preto musia poslanci túto dohodu odmietnuť," zdôraznil.



Britskí poslanci podporujúci brexit reagovali na správy o dohode opatrne a uviedli, že si nové návrhy pred hlasovaním preštudujú.



V prípade opätovného zamietnutia dohody bude parlament hlasovať v nasledujúcich dvoch dňoch o tom, či Británia má odísť z Únie bez dohody alebo či ju má požiadať o odklad brexitu, ktorý je stanovený na 29. marca.