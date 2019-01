Britský parlament by mal znova hlasovať o brexite 29. januára

Britská premiérka Theresa Mayová sa plánuje vrátiť do parlamentu budúci pondelok.

Londýn 17. januára (TASR) - Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov. Tlačová agentúra AP to uviedla vo štvrtok s odvolaním sa vyjadrenie vodkyne Dolnej snemovne parlamentu Andrey Leadsomovej.



Spomínaný dátum bol podľa Leadsomovej vyčlenený na celodennú rozpravu a hlasovanie.



Britská premiérka Theresa Mayová sa plánuje vrátiť do parlamentu budúci pondelok, aby predložila revidovaný plán tzv. brexitu po tom, ako utrpela zdrvujúcu porážku pri tohtotýždňovom hlasovaní poslancov o dohode, ktorú vyrokovala jej vláda so zvyškom EÚ.



Svoj "plán B" má ponúknuť po stretnutiach s predstaviteľmi rôznych opozičných strán, ktorý účelom je hľadanie určitého konsenzu. Hlavný opozičný vodca, labourista Jeremy Corbyn, však zatiaľ stretnutie s Mayovou odmieta.