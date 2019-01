Britský parlament chce zmenu v dohode o brexite, Tusk odmietol rokovať

Britská Dolná snemovňa schválila z celkovo siedmich pozmeňovacích návrhov ešte jeden, podľa ktorého parlament odmieta brexit bez dohody.

Londýn 29. januára (TASR) - Dolná snemovňa britského parlamentu schválila v utorok večer pomerom hlasov 317 k 301 návrh konzervatívneho poslanca Grahama Bradyho žiadajúci opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky (backstop) a jej nahradenie bližšie nešpecifikovanými "alternatívnymi opatreniami". Premiérka Theresa Mayová nariadila poslancom Konzervatívnej strany, aby hlasovali za tento pozmeňujúci návrh, informovala spravodajská stanica BBC.



Krátko nato však hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska podľa agentúry DPA oznámil, že Európska únia neobnoví rokovania s Britániou s cieľom prepracovať dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, pretože je to najlepšia a jediná cesta k riadenému brexitu.



Tusk zároveň nevylúčil v prípade "odôvodnenej žiadosti" odklad termínu brexitu, ktorým je 29. marec.



Britská Dolná snemovňa schválila z celkovo siedmich pozmeňovacích návrhov ešte jeden, podľa ktorého parlament odmieta brexit bez dohody. Návrh konzervatívnej poslankyne Caroline Spelmanovej a labouristického poslanca Jacka Dromeyho bol schválený pomerom hlasov 318 k 310, pre vládu však nie je právne záväzný. Termín odchodu Británie z EÚ 29. marca 2019 je už zakotvený v platnom zákone o vystúpení.



Premiérka Mayová po hlasovaniach uviedla, že rokovania s EÚ nebudú ľahké, ale poslanci dali jasne najavo, čo by sa malo v dohode o brexite zmeniť, aby v parlamente prešla. Povedala, že vláda teraz zdvojnásobí svoje úsilie dosiahnuť dohodu, ktorá by mala podporu snemovne a vyzvala lídra opozície na prediskutovanie ďalšieho postupu. Líder labouristov Jeremy Corbyn uviedol, že je pripravený sa s ňou stretnúť, keďže brexit bez dohody bol odmietnutý.



Britská premiérka predtým ešte v rozprave vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.



Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.