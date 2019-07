Britský princ Harry nechce mať viac než dve deti kvôli ekológii

Britský princ Harry a vojvodkyňa zo Sussexu Meghan pózujú fotografom so svojím synom v kaplnke sv. Juraja na zámku vo Windsore 8. mája 2019. Prvé dieťa britského princa Harryho a jeho manželky Meghan sa narodilo v pondelok popoludní.

Harry v rozhovore Goodallovej povedal, že jeho pohľad na životné prostredie zmenilo, keď sa v máji stal otcom.

Londýn 31. júla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan nebudú mať z dôvodu obáv o životné prostredie viac než dve deti. Samotný Harry to povedal v rozhovore, ktorý viedol pre britskú verziu magazínu Vogue s Jane Goodallovou, známou britskou biologičkou zaoberajúcou sa výskumom primátov. Z rozhovoru pre septembrové vydanie britského Vogue priniesla v utorok úryvok agentúra AP.



Harry v ňom Goodallovej povedal, že jeho pohľad na životné prostredie zmenilo, keď sa v máji stal otcom.



"Bezpochyby sa na to teraz dívam inak," uviedol a dodal, že otázkami súvisiacimi so životným prostredím sa zaoberal už predtým ako "mal dieťa" či vôbec "dúfal, že bude mať deti". Goodallová v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že Harry nebude mať tých detí "primnoho", na čo princ reagoval slovami: "dve, maximálne".



Harry tiež uviedol, že ničenie životného prostredia, k akému na planéte už teraz dochádza, je "desivé". "Sme ako žaba vo vode, ktorá už vrie," dodal.



Harrymu a Meghan sa prvý potomok, syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor, narodil 6. mája ráno v súkromnej Portlandskej nemocnici v centre Londýna. Archie je aktuálne siedmym v poradí v rámci nástupníckej línie na britský trón.