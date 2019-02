Britský princ Philip nebude za autonehodu obvinený

Rozhodnutie padlo niekoľko dní po tom, čo Buckinghamský palác oznámil, že 97-ročný manžel britskej kráľovnej Alžbety II. prestane šoférovať a už sa dobrovoľne vzdal vodičského preukazu.

Londýn 14. februára (TASR) - Britský princ Philip nebude obvinený v súvislosti s januárovou zrážkou vozidiel, ktorá si vyžiadala zranenia dvoch žien. Vo štvrtok o tom informovala britská prokuratúra, na ktorú sa odvolala agentúra AP.



Rozhodnutie padlo niekoľko dní po tom, čo Buckinghamský palác oznámil, že 97-ročný manžel britskej kráľovnej Alžbety II. prestane šoférovať a už sa dobrovoľne vzdal vodičského preukazu. Prokuratúra vysvetlila, že dospela k záveru, že trestne stíhať princa Philipa za nehodu zo 17. januára nebude vo verejnom záujme.



Chris Long z britskej kráľovskej prokuratúry uviedol, že prokurátori "vzali do úvahy všetky okolnosti tohto prípadu - vrátane závažnosti previnenia, veku vodiča a odovzdania vodičského preukazu".



Manžel kráľovnej sa v januári stal účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej došlo neďaleko kráľovského sídla Sandringham v anglickom grófstve Norfolk, 160 kilometrov severne od Londýna. Princ Philip vtedy vrazil do iného vozidla, ale vyviazol z nehody bez zranení, hoci mu museli pomôcť z auta vystúpiť.



Dve ženy v aute značky Kia, do ktorého princ svojím vozidlom Land Rover Freelander narazil, utrpeli zranenia, ale nie vážne. Deväťmesačné dieťa v Kii vyviazlo z nehody bez zranenia.



Philip aj ďalšia vodička podstúpili dychovú skúšku a mohli z miesta havárie odísť.



Philip niekoľko dní po autonehode napísal ospravedlňujúci list jednej zo zranených žien a vysvetlil jej v ňom, že keď vychádzal neďaleko spomínaného sídla na hlavnú cestu, oslepilo ho slnko.



"Môžem iba predpokladať, že som nezbadal prichádzajúce auto, a následky veľmi ľutujem," napísal princ Emme Fairweatherovej, ktorá pri zrážke vozidiel utrpela zlomeninu zápästia.



Úrady ešte oznámili, že každý účastník nehody dostal odôvodnenie rozhodnutia prokuratúry v písomnej podobe.



Januárová nehoda vzápätí vyvolala diskusiu, či by si princ Philip mal vo svojom pokročilom veku ešte sadať za volant.



V Británii nie je stanovená horná veková hranica pre vodičov, hoci od šoférov nad 70 rokov sa vyžaduje obnovenie vodičských preukazov každé tri roky a musia úrady informovať o akomkoľvek zhoršení zdravotného stavu.



Od nástupu Alžbety II. na trón v roku 1952 plní princ Philip dôležitú úlohu v mnohých aspektoch spoločenského života a zastáva mnohé čestné funkcie. Kráľovnú sprevádzal na oficiálnych cestách po celom svete. S kráľovnou majú štyri deti – Charlesa, Anne, Andrewa a Edwarda -, osem vnúčat a šesť pravnúčat. V roku 2017 sa Philip stiahol z verejného života.