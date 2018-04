Britský súd rozhodol v neprospech rodičov, ktorí chcú liečbu pre syna

Britské súdy uprednostnili odpojenie prístrojov na podporu chlapcovho života.

Londýn 17. apríla (TASR) - Britský odvolací súd v pondelok rozhodol proti rodičom smrteľne chorého batoľaťa, ktorí sa snažili získať povolenie na to, aby syna mohli vziať do Talianska na liečbu. Tú totiž britské súdy nižšieho stupňa zablokovali a uprednostnili tak odpojenie prístrojov na podporu chlapcovho života. Informovala o tom agentúra AP.



Rodičia 23-mesačného Alfieho Evansa viedli zdĺhavý právny spor s Detskou nemocnicou Aldera Heya v anglickom meste Liverpool. Rodičia požiadali odvolací súd, aby zvrátil skoršie verdikty, ktoré zablokovali ďalšiu liečbu ich syna.



Odvolací súd namiesto toho potvrdil záver súdu nižšieho stupňa, že preprava Alfieho do Ríma by bola nesprávna a márna.



Po rozhodnutí odvolacieho súdu sa pred nemocnicou v Liverpoole zhromaždilo niekoľko protestujúcich. Niektorí skandovali "Zachráňte Alfieho Evansa!"



Alfie je v "polovegetatívnom stave", čo je dôsledok degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári nie sú schopní s určitosťou identifikovať. Súdy nižšieho stupňa nariadili, aby boli prístroje na podporu chlapcovho života odpojené.



Pápež František sa v nedeľu modlil za Alfieho a ďalších pacientov, ktorí trpia rôznymi vážnymi ochoreniami. Je to už druhý prípad za necelý rok, čo vyjadril názor na liečbu smrteľne chorého britského dieťaťa.



Vlani v júli sa pápež vyjadril v prospech Charlieho Garda, ktorý zomrel na zriedkavú genetickú chorobu po tom, čo sa jeho rodičia snažili dosiahnuť liečbu mimo Británie.



V odvolaní proti verdiktom nižšieho súdu Alfieho rodičia Tom Evans a Kate Jamesová argumentovali, že u ich syna sa v posledných týždňoch prejavilo zlepšenie. Avšak lekári tvrdia, že jeho mozog je už narušený a jeho zdravotný stav nezvratný.