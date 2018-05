Brnabičová: Cieľom Srbska je členstvo v EÚ

Európska komisia zverejnila predpoklad, že Srbsko i Kosovo, ktoré vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, by sa mohli stať členmi EÚ do roku 2025.

Belehrad 21. mája (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová v pondelok vyhlásila, že cieľom jej krajiny je vstup do Európskej únie aj napriek výzvam ministra obrany Aleksandra Vulina na zmenu kurzu.



Podľa Brnabičovej má šéf rezortu obrany právo na svoj názor, ale "my máme náš kurz a vieme, že naším strategickým cieľom je EÚ".



Vulin, ktorý je podľa agentúry AP známy svojimi proruskými postojmi, uviedol, že Srbsko by malo zvážiť zmenu svojej politiky voči EÚ, pokiaľ od neho Brusel požaduje ako od krajiny uchádzajúcej sa o členstvo zmierenie s odštiepeneckým Kosovom.



"Ak je pre EÚ kľúčovým bodom vyriešenie kosovského problému - problému, na ktorého vzniku sa EÚ aktívne spolupodieľala -, potom je načase, aby sme porozmýšľali o zmene priorít našej zahraničnej politiky," vyjadril sa Vulin.



"EÚ kladúca si podmienky, o ktorých vie, že nebudú splnené, je takou Európskou úniou, čo hľadá odôvodnenie pre to, aby sme sa nemohli stať jej členom. To by sme mali vziať na vedomie a ísť vlastnou cestou," dodal minister.



Európska komisia zverejnila predpoklad, že Srbsko i Kosovo, ktoré vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, by sa mohli stať členmi EÚ do roku 2025. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ani nemecká kancelárka Angela Merkelová sa však počas minulotýždňového summitu EÚ s týmto cieľovým termínom nestotožnili.



Jedným z najdôležitejších predpokladov pre vstup Srbska do EÚ je normalizácia jeho vzťahov s Kosovom, obývanom v súčasnosti takmer výlučne Albáncami. Vyriešenie tejto otázky, ktorá je už od 19. storočia základom srbského nacionalizmu, však zrejme nie je možné očakávať, konštatovala DPA.



Vplyvná pravoslávna cirkev najnovšie varovala srbské politické vedenie na čele s prezidentom Aleksandrom Vučičom, že vzdanie sa Kosova, ktoré považuje za "srdce Srbska", by znamenalo "velezradu".



Agentúra AP pripomína, že Srbsko má vo vláde niekoľko proruských ministrov, ktorý pravidelne podkopávajú jej oficiálny cieľ vstúpiť do EÚ.