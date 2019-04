Brnabičová: Srbsko je vďačné Maďarsku za podporu eurointegračných snáh

Maďarský premiér Viktor Orbán zdôraznil, že vstup Srbska do Európskej únie je záujmom každej členskej krajiny EÚ.

Budapešť/Subotica 15. apríla (TASR) - Srbsko je vďačné Maďarsku za podporu Belehradu v jeho eurointegračných snahách, za vyvážený postoj k otázke Kosova, za hospodársku spoluprácu, ako aj za podporu srbskej menšiny v Maďarsku. Srbská premiérka Ana Brnabičová to povedala v pondelok vo vojvodinskej Subotici po piatom spoločnom rokovaní srbskej a maďarskej vlády.



Podľa agentúry MTI maďarský premiér Viktor Orbán zdôraznil, že vstup Srbska do Európskej únie je záujmom každej členskej krajiny EÚ.



"Čoskoro bude uzatvorené jedno obdobie Európy, pretože krajiny strednej Európy dobiehajú hospodárske výkony zakladajúcich členov EÚ, pričom bez krajín strednej Európy by na kontinente nebol hospodársky rast," dodal Orbán, podľa ktorého je rozšírenie Únie dobré nielen pre vstupujúce krajiny, ale aj pre krajiny, ktoré už členmi sú.



Členovia oboch vlád v Subotici podpísali 11 dohôd, ktoré sa týkajú všetkých oblastí spoločnosti. "Tieto spoločné rokovania vlád neorganizujeme preto, aby sme niečo prezentovali verejnosti, ale aby sa zrodili hmatateľné výsledky a aby sme našli riešenia na konkrétne problémy," konštatovala Brnabičová.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)