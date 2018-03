Brnabičová: Rekonštrukcia vlády počká, treba urovnať vzťahy s Kosovom

Pred asi dvoma týždňami, keď sa v srbských médiách začalo špekulovať o zmenách vo vládnom kabinete, jeho šéfka uviedla, že vláda nefunguje ako tím, bez čoho nie je možné dosahovať výsledky.

Belehrad 31. marca (TASR) - K rekonštrukcii srbskej vlády nedôjde do usporiadania situácie okolo Kosova, vyhlásila premiérka balkánskej krajiny Ana Brnabičová.



Pred asi dvoma týždňami, keď sa v srbských médiách začalo špekulovať o zmenách vo vládnom kabinete, jeho šéfka uviedla, že vláda nefunguje ako tím, bez čoho nie je možné dosahovať výsledky, preto je potrebná jej rekonštrukcia, v rámci ktorej je i ona osobne v prípade potreby pripravená odísť z funkcie.



Podľa mediálnych informácií by sa personálne zmeny mali dotknúť vedenia rezortov hospodárstva, stavebníctva, životného prostredia, pôdohospodárstva, zdravotníctva, práce, ale aj financií, kultúry a športu.



Podľa Brnabičovej slov je však momentálne podstatne dôležitejšie usporiadanie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.



Najnovšia eskalácia vzťahov medzi oboma stranami je dôsledkom zadržania a následnej pondelkovej deportácie riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča z Kosova do Srbska.



Udalosť, ktorá viedla k masovým protestom a blokádam komunikácií, pripisujú už niektorí stúpenci teórií sprisahaní mocným na oboch stranách špekulujúc o ich zámeroch.