Brunejský sultán vyzval na ráznejšie presadzovanie učenia islamu

Bandar Seri Begawan 3. apríla (TASR) - Brunejský sultán Hassanal Bolkiah v stredu vyzval, aby sa v jeho krajine presadzovalo učenie islamu ráznejším spôsobom. V tento deň má v Bruneji vstúpiť do platnosti nový trestný zákonník založený na islamskom práve šaría, vysvetľuje agentúra Agence France-Presse.



"Chcem, aby islamské učenie nabralo v tejto krajine na sile," povedal sultán. Nespomenul však nový trestný zákonník a ani neoznámil, že by bol už vstúpil do platnosti - ako sa vo všeobecnosti očakávalo, že tak urobí. Vláda už predtým oznámila, že sa tak má stať v stredu.



Sultán Hassanal Bolkiah, ktorý v krajine vládne od roku 1967 ako konzervatívny absolutistický monarcha, takisto povedal, že Brunej je "spravodlivá a šťastná" krajina.



"Každý, kto navštívi túto krajinu, bude mať príjemný zážitok a vychutná si bezpečné a harmonické prostredie," dodal.



Nový trestný zákonník podrobili kritike ľudskoprávne organizácie a viacerí politici i osobností plánované brunejské zákony odsúdili a vyzvali na bojkot hotelov, ktoré sultanát vlastní.