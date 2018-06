Brusel a Paríž chcú rozšíriť protiteroristickú spoluprácu

Ich cieľom je rozšíriť tento formát spolupráce aj o Španielsko a Maroko.

Brusel 11. júna (TASR) - Belgický premiér Charles Michel a jeho francúzsky náprotivok Édouard Philippe oznámili v pondelok v Paríži posilnenie už aj tak intenzívnej bilaterálnej spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu. Ich cieľom je rozšíriť tento formát spolupráce aj o Španielsko a Maroko, uviedla tlačová agentúra Belga.



Rozšírenie spolupráce by sa malo uskutočniť tak, že obe krajiny pozvú na pravidelné stretnutia tohto formátu aj príslušných rezortných ministrov z uvedených krajín.



Belgický premiér do Paríža odcestoval s ministrom vnútra Janom Jambonom a ministrom spravodlivosti Koenom Geensom. Formát ich rokovaní s francúzskymi náprotivkami dostal názov "Val Duchesse" podľa známeho bruselského zámku, kde prvýkrát došlo k takémuto stretnutiu.



Obaja premiéri v Paríži ocenili vysokú kvalitu spolupráce medzi oboma stranami, ku ktorej došlo po veľkých teroristických útokoch v Paríži (13. novembra 2015) a Bruseli (22. marca 2016).



Odvtedy vlády oboch krajín, ale aj súdne orgány a spravodajské služby nadviazali spoluprácu, ktorá je podľa francúzskeho premiéra "na bezkonkurenčnej úrovni". Philippe pred novinármi ocenil najmä výmenu informácií a vytváranie spoločných tímov vyšetrovateľov.



Michel spresnil, že orgány oboch krajín si vymenili už 9200 informácií súvisiacich s teroristickými sieťami a osobami podozrivými z účasti v nich. Dodal, že ide o vyšší počet údajov ako tie, ktoré sa vymenili v rámci európskeho úradu pre policajnú spoluprácu Europol.



"Chceli by sme ísť ešte ďalej, pretože táto hrozba je vysoká, má rovnaké príčiny a je rovnaká pre všetkých," povedal Philippe s odkazom na boj proti terorizmu.



V konkrétnej rovine prehĺbenie belgicko-francúzskej spolupráce znamená koordináciu aktivít aj v boji proti radikalizácii, čo sa týka najmä väzňov odsúdených za terorizmus. Obe vlády očakávajú, že ich počet sa bude zvyšovať. Hlbšiu spoluprácu plánujú aj pri výmene informácií týkajúcich sa obchodovania s drogami a zbraňami či opatrení voči neplnoletým osobám. Spoločne chcú predvídať situáciu, ktorá nastane prepúšťaním na slobodu stoviek zradikalizovaných väzňov a tých, ktorí boli odsúdení za terorizmus. Obe strany chcú pokročiť aj v boji proti radikalizácii vo väzniciach.



Michel a Philippe potvrdili, že plánujú doterajšie bilaterálne rokovania rozšíriť na štvorstranné stretnutia so zástupcami Španielska a Maroka.



Spravodajca TASR Jaromír Novak