Brusel cikajúceho chlapčeka neoblečie do kostýmu Michaela Jacksona

Brusel 22. júna (TASR) - Mesto Brusel sa rozhodlo, že populárnu sošku cikajúceho chlapčeka neoblečú do kostýmu Michaela Jacksona, ako bolo pôvodne plánované pri príležitosti 10. výročia smrti amerického speváka. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Rozhodnutie prišlo po tom, ako nový dokumentárny film Leaving Neverland oživil tvrdenia, že spevák sexuálne obťažoval deti.



"Bruselské mestské zastupiteľstvo nie je k dokumentu ľahostajné a rozhodlo sa zaujať obozretný postoj," uviedol v piatok hovorca zastupiteľstva.



Sošku nahého chlapčeka (Manneken Pis) cikajúceho do barokovej fontány umiestnili v centre Bruselu na začiatku 17. storočia a stala sa jedným zo symbolov mesta.



Chlapčeka prezliekajú približne 130-krát do roka do rôznych kostýmov, ktoré často venujú organizácie alebo veľvyslanectvá s cieľom pripomenúť si mimoriadnu udalosť ako napríklad čínsky Nový rok alebo majstrovstvá sveta vo futbale.



Jacksonov kostým si mal Manneken pôvodne obliecť 25. júna. Leaving Neverland, ktorý v Belgicku vysielali koncom marca, však znova oživil obvinenia speváka z pedofílie. Obyvatelia Belgicka majú podľa AFP stále v pamäti škandál pedofila Marca Dutrouxa, ktorého v roku 2004 súd uznal za vinného z únosu a znásilnenia šiestich dievčat a za smrť štyroch z nich.



Svetoznámy americký spevák a skladateľ Michael Jackson, ktorého album Thriller sa stal najpredávanejším albumom na svete, zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov.



Jackson bol v roku 2003 obvinený z údajného pohlavného zneužívania detí, avšak porota ho o dva roky neskôr vyhlásila za nevinného vo všetkých bodoch obžaloby.