Desaťtisíce demonštrantov žiadali ráznejšie opatrenia na ochranu klímy

Išlo v poradí už o štvrtý klimatický protest za ostatné dva mesiace, na ktorom sa v belgickom hlavnom meste zúčastnilo viac ako 10.000 ľudí.

Brusel 27. januára (TASR) - Približne 70.000 ľudí vyšlo v nedeľu aj napriek chladnému daždivému počasiu demonštrovať do ulíc belgickej metropoly Brusel. Protestným pochodom chceli vyvinúť tlak na vládu, aby zintenzívnila svoje úsilie v boji proti klimatickým zmenám.



Demonštranti vládu mnohými transparentmi vyzývali, aby lepšie využívala obnoviteľné zdroje energie a podnikla ďalšie opatrenia zamerané na zlepšenie ovzdušia. Počet účastníkov odhadovala polícia niekoľko hodín pred koncom protestnej akcie na zhruba 70.000, informovala agentúra AP. Dodala, že mnohým demonštrantom sa na pochod nepodarilo doraziť načas z dôvodu preťaženej železničnej dopravy v celej krajine.



Išlo v poradí už o štvrtý klimatický protest za ostatné dva mesiace, na ktorom sa v belgickom hlavnom meste zúčastnilo viac ako 10.000 ľudí. Obdobný pochod vylákal minulý mesiac do ulíc metropoly taktiež asi 70.000 účastníkov. Minulý štvrtok zase v Bruseli demonštrovalo asi 35.000 školákov a študentov, ktorí vynechali vyučovanie, aby na proteste prezentovali požiadavky ohľadom klimatických zmien.



Protesty majú pomerne malý priamy dosah na belgickú politickú scénu, ktorej momentálne šéfuje úradnícka vláda, priblížila AP. Otázku klimatických zmien však demonštranti pretláčajú do politických programov jednotlivých strán, ktoré sa chystajú na voľby do európskeho i belgického parlamentu.



Obe tieto hlasovania sa budú v Belgicku konať 26. mája.