Lídri EÚ momentálne neplánujú mimoriadny summit o brexite v novembri

Brusel 18. októbra (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie sa v stredu večer na summite v Bruseli dohodli, že momentálne neplánujú zorganizovať v novembri mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Po stredajšej večeri, na ktorej lídri EÚ o brexite diskutovali, to uviedol zdroj z prostredia Únie, ktorého citovala spravodajská stanica Sky News.



Hlavy vlád a štátov 27 krajín EÚ sa dohodli, že "napriek intenzívnym rokovaniam sa nedosiahol dostatočný pokrok". Podľa spomínaného zdroja lídri EÚ síce vyzvali na ďalšie rokovania, ale v tejto chvíli "neplánujú zorganizovať mimoriadny summit o brexite v novembri".



Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani na úvod summitu EÚ uviedol, že britská premiérka Theresa Mayová nepredložila svojim kolegom z členských štátov Európskej únie žiadne významné nové návrhy, ktoré by viedli k odblokovaniu rokovaní o brexite.



Mayová tak nevyšla v ústrety žiadosti predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý ju v utorok vyzval, aby do Bruselu prišla s novými a "kreatívnymi" návrhmi, ktoré by premiérom a prezidentom umožnili pohnúť sa zo "slepej uličky" doterajších rokovaní o brexite.



Lídri EÚ sa v druhej polovici septembra na neformálnom zasadnutí v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom tohto summitu mali byť ešte otvorené otázky, najmä však riešenia ohľadom írskych hraníc i budúcich ekonomických vzťahov Londýna s Bruselom.



Od mimoriadneho summitu sa očakávalo definitívne rozhodnutie, či medzi Bruselom a Londýnom dôjde k dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva, alebo v marci 2019 nastane tzv. tvrdý brexit.