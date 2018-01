Aj Slovensko predvolali v Bruseli na koberec. Pre znečistené ovzdušie

Deväť členských krajín EÚ vyzval eurokomisár pre životné prostredie, aby do konca budúceho týždňa predložili nové účinné opatrenia na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia.

Brusel 30. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyzvala deväť členských krajín EÚ, medzi ktorými je aj Slovensko, aby do konca budúceho týždňa predložili nové účinné opatrenia na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia. Eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella naznačil, že v opačnom prípade im hrozí právne konanie.



Komisár si v utorok predvolal "na koberec" predstaviteľov ministerstiev pre životné prostredie z Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Slovenska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska. Stretnutie s nimi poňal ako "poslednú šancu" pre rezortných ministrov, aby exekutíve EÚ predstavili svoje návrhy, ako riešiť problém so znečistením ovzdušia, ktorý si v Únii každý rok vyžiada viac ako 400.00O predčasných úmrtí.



Komisár Vella na tlačovej besede po rokovaní s ministrami upozornil, že za týmto vysokým počtom úmrtí sú srdcové choroby, astma a rakovina.



Podľa údajov Európskej komisie (EK) jednými z hlavných znečisťovateľov v európskych mestách sú vozidlá, najmä autá s pohonom na naftu.



Vella upozornil, že predvolaní ministri predniesli niektoré pozitívne návrhy, tie však nie sú "dostatočne závažné" na to, aby zmenili celkový nepriaznivý obraz týkajúci sa znečistenia ovzdušia. Komisár upozornil, že dal príslušným ministrom čas do budúceho pondelka (5.2.), aby predložili nové opatrenia, neskôr však exekutíva EÚ spresnila, že toto "ultimátum" bolo posunuté do konca budúceho týždňa, keď deväť členských krajín má Bruselu oznámiť, ako chcú dodržať právne predpisy EÚ o kvalite ovzdušia, aby sa vyhli žalobe na Súdnom dvore EÚ a prípadným finančným sankciám.



Agentúra DPA uviedla, že podľa nemeckej ministerky životného prostredia Barbary Hendricksovej jej krajina potrebuje viac času na splnenie limitných hodnôt, ako požaduje Brusel. Zároveň pripustila, že 20 nemeckých miest bude aj v roku 2020 prevyšovať stanovené limity a Nemecko môže čeliť súdnej žalobe.



Francúzsko, ktoré je tiež považované za "zlého žiaka" EÚ v tejto oblasti, má 15 regiónov, kde znečistenie ovzdušia pravidelne prekračuje normy EÚ. Francúzsky minister životného prostredia Nicolas Hulot v Bruseli upozornil, že je to výsledok zlých rozhodnutí z minulosti, ktoré krajina musí rýchlo zvrátiť.



Rokovania eurokomisára s ministrami neušli pozornosti environmentálnej organizácie Greenpeace. Jej aktivisti protestovali pred budovou Európskej komisie s transparentmi, na ktorých bol nápis "Čistý vzduch teraz". Zástupca organizácie Benjamin Stephen pred novinármi uviedol, že automobilové výpary zabíjajú desaťtisíce ľudí po celej Európe. Obvinil vlády členských krajín EÚ z toho, že zlyhali pri zavádzaní opatrení pre zníženie znečistenia ovzdušia, čo sa rovná zločinu, a preto tí zodpovední by mali byť potrestaní. Postoj eurokomisie je podľa neho sklamaním, lebo nevyústil do väčšieho tlaku na členské krajiny, ktoré "posledné upozornenie" v tejto záležitosti dostali už aj minulý rok.