Bruselské letisko už vrátilo väčšinu z 10.000 neprepravených kufrov

Brusel 15. júla (TASR) - Deväťdesiat percent z okolo 10.000 kusov batožín, ktoré vinou zlyhania počítačových systémov zostali na medzinárodnom letisku Zaventem v Bruseli od soboty nevyzdvihnuté, už bolo vrátených ich majiteľom. Uviedla to v pondelok hovorkyňa bruselského letiska Nathalie Pierardová.



"Spolu s našimi partnermi robíme všetko pre to, aby sme vrátili aj zvyšnú batožinu," uviedla Pierardová podľa tlačovej agentúry Belga. Počítačový problém v sobotu "v masovom meradle" ovplyvnil manipuláciu s batožinou na najväčšom letisku v Belgicku.



Vzniknutá technická porucha bránila automatickému skenovaniu kufrov, čo znamenalo prejsť na manuálne spracovanie. Trvalo niekoľko hodín, kým letiskový personál našiel vhodné riešenie a dostatok ľudí.



V dôsledku toho mnohé lety zostali bez batožiny pasažierov. Na letisku muselo zostať okolo 10.000 kufrov a inej batožiny patriacej pasažierom využívajúcim rôzne letecké spoločnosti a smerujúcim do rôznych destinácií.





spravodajca TASR Jaromír Novak