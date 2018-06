Buckinghamský palác by mal patriť verejnosti, tvrdí poslankyňa

Poukazuje aj na to, že v Buckinghamskom paláci žijú iba traja členovia kráľovskej rodiny.

Londýn 8. júna (TASR) - Buckinghamský palác v Londýne, ktorý je hlavným sídlom britskej kráľovnej Alžbety II., by mal byť odovzdaný verejnosti. Myslí si to labouristická členka britského parlamentu Emma Dentová Coadová, ktorú v piatok citovala spravodajská stanica Sky News.



Podľa nej platí britská verejnosť "tretinu miliardy libier ročne ľuďom, ktorí už beztak oplývajú nesmiernym bohatstvom". Poukazuje aj na to, že v Buckinghamskom paláci žijú iba traja členovia kráľovskej rodiny.



"Majú tam stovky izieb a my nemáme prístup do celej budovy. Ak daňoví poplatníci financujú obnovu tohto nádherného paláca, tak by mali mať doň i prístup. Kráľovská rodina by mohla žiť aj na iných miestach," vyhlásila poslankyňa s tým, že britská monarchia nie je dlhodobo udržateľná, keďže "väčšina ľudí ju považuje za nerozumnú".



Desaťročná renovácia Buckinghamského paláca za 369 miliónov libier sa začala vlani v apríli. Počas nej sa po 60 rokoch vymenia káble, potrubia, elektrické vedenie a ohrievacie zariadenia. Hlavnou príčinou obnovy paláca sú obavy zo vzniku požiaru a úniku vody v dôsledku uvedených starnúcich systémov.



Kráľovná trávi tretinu roka hosťovaním rozličných podujatí v Buckinghamskom paláci, kde počas roka privíta viac než 50.000 hostí v rámci štátnych banketov, recepcií či záhradných slávností. Časť paláca je prístupná pre verejnosť počas letného obdobia a vybraných termínov vo zvyšku roka.