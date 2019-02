Budapešť prijala z Venezuely stovky utečencov maďarského pôvodu

Utečenci boli spočiatku ubytovaní v hoteloch na vidieku, niektorým sa však už malo podariť nájsť si v Maďarsku prácu.

Budapešť 21. februára (TASR) - Maďarsko potichu prijalo z Venezuely stovky utečencov maďarského pôvodu. Budapešť k takémuto kroku pristúpila v rámci programu, ktorý už takmer pred rokom spustila maďarská vláda s pomocou charitatívnej organizácie Maďarská služba pomoci Maltézskeho rádu, napísal vo štvrtok spravodajský portál Index.hu.



Maďarská služba pomoci Maltézskeho rádu mala podľa tohto servera zabezpečiť presun žiadateľov o azyl z Venezuely do Maďarska. Hovorca tejto charitatívnej organizácie sa k prípadu odmietol vyjadriť, aby tým podľa svojich slov neohrozil bezpečnosť utečencov.



Na správu webu Index.hu už reagoval maďarský minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás. Ten podľa agentúry Reuters uviedol, že nevidí rozpor medzi dlhoročným bojom maďarského premiéra Viktora Orbána proti masovej migrácii do Európy a prijatím utečencov s maďarským pôvodom.



"Hovoríme o Maďaroch a Maďarov nepovažujeme za utečencov," povedal Gulyás na tlačovej konferencii zvolanej v reakcii na správu Index.hu. "Tak ako každý ďalší Maďar majú právo vrátiť sa domov," uviedol ďalej a dodal, že prví takíto navrátilci prišli do Maďarska z Venezuely už vlani.



Portál Index.hu uviedol, že Maďarsko takýmto osobám zaobstaralo letenky, ubytovanie, kultúrne a jazykové kurzy, ako aj doklady, vďaka ktorým si mohli nájsť prácu. Celkovo malo Maďarsko dosiaľ prijať z Venezuely približne 300 ľudí.



Utečenci boli spočiatku ubytovaní v hoteloch na vidieku, niektorým sa však už malo podariť nájsť si v Maďarsku prácu. Index.hu tiež uvádza, že do Venezuely v minulosti odišlo zhruba 5000 Maďarov, z ktorých väčšina tam emigrovala po druhej svetovej vojne.