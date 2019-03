Budapešť prijme ďalšie stovky Venezuelčanov

BBC poznamenala, že v prvých deviatich mesiacoch 2018 udelilo Maďarsko štatút utečenca 95 cudzincom.

Budapešť 4. marca (TASR) - Maďarská vláda k doteraz prijatým 350 občanom Venezuely prijme ďalších 750 Venezuelčanov, informovalo v pondelok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) s odvolaním sa na správu spravodajskej stanice BBC.



Maďarsko pôvodne potichu prijalo z Venezuely jednu skupinu utečencov maďarského pôvodu, pričom prví pricestovali ešte vlani v apríli. Budapešť k takémuto kroku podľa februárových správ pristúpila v rámci programu, ktorý už takmer pred rokom spustila maďarská vláda s pomocou charitatívnej organizácie Maďarská služba pomoci Maltézskeho rádu.



BBC poznamenala, že v prvých deviatich mesiacoch 2018 udelilo Maďarsko štatút utečenca 95 cudzincom. Spolu s 1100 Venezuelčanmi to už bude takmer toľko utečencov, koľko malo Maďarsko prebrať z Talianska a Grécka. "Tento krok sa zdá byť prekvapivý od vlády, ktorá odmieta prisťahovalectvo. Kabinet síce tvrdí, že Venezuelčania majú maďarské korene, avšak iba málo z nich sa narodilo v Maďarsku, či hovorí po maďarsky," uviedla spravodajská stanica.



Podľa BBC prvá etapa vysťahovalectva Maďarov do tejto latinskoamerickej krajiny sa konala v roku 1945 - viacerí z migrantov boli predstaviteľmi režimu Miklósa Horthyho, ktorý bol spojencom nacistického Nemecka - a druhá po roku 1956. Spoločenstvo Maďarov sa obrátilo o pomoc na maďarskú vládu v roku 2017, kedy sa sociálna a bezpečnostná situácia vo Venezuele výrazne zhoršila.



Maďarský minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás vo februári uviedol, že nevidí rozpor medzi dlhoročným bojom maďarského premiéra Viktora Orbána proti masovej migrácii do Európy a prijatím utečencov s maďarským pôvodom.



Maďarsko takýmto osobám zaobstaralo letenky, ubytovanie, kultúrne a jazykové kurzy, ako aj doklady, vďaka ktorým si mohli nájsť prácu. Utečenci boli spočiatku ubytovaní v hoteloch na vidieku, niektorým sa však už malo podariť nájsť si v Maďarsku prácu. Do Venezuely v minulosti odišlo zhruba 5000 Maďarov.



