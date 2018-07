Budapešť sa pripravuje na vyzdvihnutie bomby z Dunaja

Dočasne musia obyvatelia i návštevníci Budapešti rátať s uzavretím Alžbetinho mosta a viacerých nábrežných častí maďarskej metropoly.

Budapešť 4. júla (TASR) - V maďarskom hlavnom meste treba vo štvrtok 5. júla 2018 od 10.00 hod rátať s dopravnými obmedzeniami, informovalo v stredu večer na webe tamojšie policajné veliteľstvo.



Obmedzenia budú v priamej súvislosti s identifikáciou a vyzdvihnutím bomby z druhej svetovej vojny, ktorú nedávno objavili na dne Dunaja pri budínskom pilieri Alžbetinho mosta v centre mesta.



Dočasne musia obyvatelia i návštevníci Budapešti rátať s uzavretím spomínaného mosta, viacerých nábrežných častí maďarskej metropoly, a to v Budíne i Pešti, i viacerých cestných komunikácií. Navyše dôjde aj k evakuácii viacerých budov.



Lodná doprava by mala byť obmedzená už od štvrtej hodiny rannej pravdepodobne do asi 10.00 hod, keď ju na stanovenom úseku dočasne pozastavia.