Maďarské médiá: Summit V4 + Rakúsko sa koná v napätej situácii

Budapešť 21. júna (TASR) - Summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorý pozvali aj rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, sa v stredu v Budapešti koná v mimoriadne napätej nemeckej a celoeurópskej politickej situácii. Konštatoval to pred schôdzkou spravodajský server privatbankar.hu.



Server pripomína, že Kurz je doposiaľ najvyššie postaveným hosťom summitu vyšehradského zoskupenia. Dôležité tiež je, že Rakúsko za dva týždne preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie, ako aj skutočnosť, že rakúsky kancelár avizoval mimoriadne silný program boja proti ilegálnemu prisťahovalectvu.



Kurza podľa servera viažu ideologické väzby k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, k nemeckému ministrovi vnútra Horstovi Seehoferovi a k "novému silnému mužovi" Talianska - ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu.



Privatbankar tiež poznamenáva, že americký prezident Donald Trump ponúka politickú podporu krajinám V4, Viedni, Mníchovu a Rímu pre "protiberlínsku vzburu". Pre Trumpa by pád nemeckej kancelárky Angely Merkelovej bol dôkazom toho, že vpustenie milióna migrantov do krajiny bola chyba.



V závere ročného maďarského predsedníctva vo vyšehradskom zoskupení sa v stredu v maďarskej metropole stretnú s Kurzom dezignovaný český premiér Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán, predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki a slovenský premiér Peter Pellegrini.



