Budúca koalícia v Taliansku by mohla spôsobiť ďalšiu krízu v eurozóne

Talianske protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) sú už blízko podpisu dohody o vládnej koalícii.

Brusel 17. mája (TASR) - Budúca vládna koalícia v Taliansku pravdepodobne zastaví hlbšiu integráciu eurozóny. A európski politici sa tiež obávajú, že by mohla vytvoriť pôdu pre ďalšiu krízu v bloku, ak sa nová vláda v Ríme bude snažiť znížiť dane a zvýšiť výdavky.



Talianske protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) sú už blízko podpisu dohody o vládnej koalícii. Tá by spojila dve strany, ktoré chcú spochybniť maximálne limity, ktoré Európska únia (EÚ) zaviedla na výšku štátneho dlhu a rozpočtového schodku.



Konkrétne, pravidlá EÚ obmedzujú deficit štátneho rozpočtu na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a štátny dlh na 60 % HDP a zaväzujú vlády, aby sa snažili o vyvážené rozpočty.



Dlh Talianska je približne 132 % HDP a rast jeho hospodárstva je slabý, výrazne zaostáva za ostanými členmi eurozóny. To dlhodobo vyvoláva obavy politikov v Ríme z plnenia fiškálnych pravidiel EÚ.



"Vláda M5S/LN nebude riešiť základné problémy talianskej ekonomiky vrátane slabého rastu, nepružného pracovného trhu, neefektívneho bankového systému a verejnej správy, ktoré sa v mnohých prípadoch iba zhoršujú," povedal hlavný stratég banky Nordea Jan von Gerich v poznámke klientom.



"Skrátka, dôvera voči Taliansku bude čeliť ťažkej skúške za vlády M5S/LN, aj keď obe strany nebudú môcť plne realizovať svoj program," dodal.



Výnos z referenčného talianskeho 10-ročného dlhu vzrástol vo štvrtok o tri bázické body na 2,13 % a je najvyšší od konca februára. A tento rast nasledoval po jeho stredajšom (16.5.) zvýšení o 16 bázických bodov, čo bol najväčší jednodňový nárast od marca 2017.



Aby sa dlh zmenšil, chce Liga požiadať štatistický úrad Eurostat, aby pri stanovení úrovne dlhu Talianska nezohľadnil dlh vo výške 250 miliárd eur, ktorý má krajina voči Európskej centrálnej banke. Predstavitelia EÚ však túto myšlienku odmietli a tvrdia, že keďže Taliansko bolo emitentom dlhopisov, nezáleží na tom, kto je ich držiteľom, či súkromní investori, alebo ECB, stále sú to peniaze, ktoré Taliansko dlhuje.