Bugár rokoval so šéfom európskych ľudovcov, Weber ocenil kroky Mosta

Bratislava 24. marca (TASR) - Predseda frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente Manfred Weber vyjadril strane Most-Híd v súvislosti so situáciou na Slovensku podporu. Po stretnutí Webera s Bugárom o tom TASR informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



"Ocenil kroky, ktoré strana na čele s Bélom Bugárom podnikla v záujme upokojenia situácie a obnovenie dôvery občanov v nestranné vyšetrenie ohavnej vraždy dvoch mladých ľudí," doplnila hovorkyňa. Politici rokovali cez týždeň v Bratislave o aktuálnej politickej situácii na Slovensku, aj o aktuálnych európskych témach ako migrácia či viacročný finančný rámec EÚ.



Weber v súvislosti s krízou na Slovensku, ktorá vznikla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pred niekoľkými dňami (10.3.) uviedol, že vtedajší premiér Robert Fico by mal odvolať vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD).



Weber v stanovisku, ktoré jeho kancelária zaslala TASR, uviedol, že po návrate šesťčlennej osobitnej delegácie EP zo Slovenska, ktorá mala za cieľ objasniť okolnosti vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, upozornil na obavy, že zodpovedné slovenské orgány nerobia všetko pre to, aby boli obe vraždy objasnené.



Líder EPP zároveň spresnil, že je neuveriteľné, že minister vnútra ako nadriadený polície, ktorá by spolu s prokuratúrou mala objasniť obe vraždy a ich okolnosti, je stále vo funkcii. "Ak chce premiér Fico ukázať, že má ešte štipku slušnosti a dôveryhodnosti, musí odvolať ministra vnútra," odkázal Weber do Bratislavy.



K odvolaniu ministra nedošlo, Kaliňák sám oznámil odchod z funkcie, ale skôr ako k nemu došlo, podal demisiu Fico, čím padla celá jeho vláda. Následne vznikla nová. Do jej čela sa postavil Peter Pellegrini (Smer-SD), ministrom vnútra sa stal krízový manažér Tomáš Drucker, ktorý nie je členom strany Smer-SD. Nový kabinet vymenoval prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok 22. marca.