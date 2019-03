Bulhar sa pokúsil prepašovať migrantov v zmenenom podvozku vozidla

Polícia v pozmenenom podvozku objavila dvoch Iračanov a jedného afganského štátneho príslušníka.

Záhreb 19. marca (TASR) - Chorvátska polícia odhalila v pondelok na hraničnom priechode Bajakovo so Srbskom troch migrantov, ukrývajúcich sa v prispôsobenom podvozku vozidla s bulharským vodičom. V utorok o tom informovalo chorvátske ministerstvo vnútra.



Bulharský občan vo veku 39 rokov dorazil na súkromnom vozidle na hraničný priechod Bajakovo v pondelok ráno. Polícia mala podozrenie, že vozidlo nevyzerá štandardne, preto urobila prehliadku. V pozmenenom podvozku objavila dvoch Iračanov a jedného afganského štátneho príslušníka.



Polícia vodiča zatkla a obviní ho z pašovania migrantov, napísala chorvátska tlačová agentúra Hina.



Od januára do februára 2019 bolo v krajine hlásených 112 prípadov pašovania ľudí.



Chorvátska polícia v roku 2018 nahlásila 619 týchto trestných činov a 620 páchateľov, v porovnaní s 365 trestnými činmi v roku 2017, keď obvinila 321 ľudí.



Polícia v januári a februári 2019 spracovala spomínaných 112 prípadov pašovania ľudí a vzniesla obvinenia proti 122 páchateľom. V porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2018 ide o 148-percentný nárast v počte spáchaných trestných činov a 154-percentný nárast v počte páchateľov. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 448 percent a 330 percent.