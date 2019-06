Bulharská eurokomisárka sa vzdala mandátu v Európskom parlamente

Bulharská eurokomisárka bola v eurovoľbách volebnou líderkou vládnej strany Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB), ktorá je členom Európskej ľudovej strany (EPP).

Brusel 4. júna (TASR) - Bulharská eurokomisárka Marija Gabrielová, zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť, sa vzdala kresla v Európskom parlamente (EP), ktoré získala účasťou v eurovoľbách, aby mohla naďalej reprezentovať svoju krajinu v exekutíve EÚ. Podľa internetového servera politico.eu to v utorok potvrdili zdroje z Európskej komisie (EK).



Okrem Gabrielovej sa z exekutívy EÚ do europarlamentu dostali aj prvý podpredseda EK Frans Timmermans z Holandska, podpredseda EK zodpovedný za jednotný digitálny trh Andrus Ansip z Estónska, podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis z Lotyšska a eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová z Rumunska.



Gabrielová o svojom úmysle už v pondelok informovala predsedu EK Jeana-Clauda Junckera.



Bulharská eurokomisárka bola v eurovoľbách volebnou líderkou vládnej strany Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB), ktorá je členom Európskej ľudovej strany (EPP). V Európskom parlamente ju nahradí Liliana Pavlovová, bývalá ministerka zodpovedná za bulharské predsedníctvo v Rade EÚ.



"Do vytvorenia novej Európskej komisie zostáva päť až šesť mesiacov. Nemôžem si dovoliť, aby som nezostala komisárkou a Bulharsko v tomto období zostalo bez komisára," uviedla Gabrielová pre bulharskú televíznu stanicu bTV.



Juncker v nedávnom rozhovore pre nemecké periodikum Bild am Sonntag navrhol, aby eurokomisia v záujme šetrenia nákladov pokračovala až do konca svojho mandátu (31. októbra) bez náhradníkov tých komisárov, ktorí boli zvolení do europarlamentu.



Komisári, ktorí boli zvolení do EP, sa musia do prvého plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční začiatkom júla (1. - 4. 7.) v Štrasburgu, rozhodnúť, či si ponechajú svoje poslanecké kreslo. Pravidlá im nedovoľujú byť zároveň členmi EP aj EK.



Z ostatných štyroch eurokomisárov zvolených do EP zatiaľ iba Ansip jasne naznačil, že sa stane europoslancom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)