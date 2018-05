Bulharskí colníci skonfiškovali na hraniciach 191 kilogramov heroínu

Zásielka drog v hodnote šiestich miliónov eur sa na bulharské hranice dostala tento týždeň z Turecka.

Sofia 25. mája (TASR) - Bulharskí colníci skonfiškovali 191 kilogramov heroínu ukrytého pod lepidlom na obkladačky. Zásielka drog v hodnote šiestich miliónov eur sa na bulharské hranice dostala tento týždeň z Turecka, informovala v piatok agentúra DPA.



Drogy i lepidlo boli v kamióne, ktorý prevážal tiež prístroje na cvičenie. Zásielka smerovala do Belgicka a Holandska, uviedol šéf bulharských colníkov Georgi Kostov. Colné úrady ju objavili v stredu. Vozidlo prešlo röntgenovou kontrolou, no označil ho pes cvičený na hľadanie drog.



Zásielka drog, ktoré boli rozdelené do 95 balíčkov, je doposiaľ najväčšou, akú v tomto roku na bulharských hraniciach skonfiškovali. Bulharsko je dlhodobo súčasťou balkánskej pašeráckej trasy využívanej ľuďmi, ktorí sa do západnej Európy snažia prepašovať rôzne tovary.