V Bulharsku zatkli 16-ročného chlapca podozrivého z príprav útoku

Sofia 8. júna (TASR) - V Bulharsku zatkli 16-ročného tínedžera po tom, ako sa u neho doma našli výbušné zariadenia, vlajky teroristickej skupiny Islamský štát (IS) a ďalšie nástroje, ktoré by sa dali použiť na spáchanie útoku. V sobotu o tom informovala tamojšia prokuratúra, píše agentúra AP.



Polícia v druhom najväčšom bulharskom meste Plovdiv podnikla vyšetrovanie na základe podnetu od príbuzných stredoškoláka. Úradom sa ozvali, keď našli súčiastky na výrobu podomácky vyrábanej bomby.



Vyšetrovatelia následne objavili niekoľko výbušných zariadení, vrátane tzv. rúrkovej bomby a zariadenia naplneného 14 kilogramami klincov, ako aj vlajky IS a islamistickú literatúru.



Mladík získaval všetky informácie, vrátane toho, ako zostrojiť výbušné zariadenia, z aplikácie Telegram. Podľa prokuratúry sa tam taktiež dozvedel spôsob, ako konvertovať na islam. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že do prípadu tohto tínedžera nie je zapojená žiadna bulharská extrémistická bunka alebo sieť a ide o konanie jednotlivca.



Tínedžera zverili do rúk psychológom, aby pomohli určiť motív jeho konania. Na základe prvého vyšetrovania sa zatiaľ nepodaril určiť žiadny konkrétny cieľ prípadného útoku.



Bulharsko sa stalo terčom teroristického útoku v roku 2012, o život vtedy prišlo šesť ľudí, dodala agentúra AP.