Bulharsko preverí súvis prípadu Skripaľ s ďalšou otravou

Sofia 10. februára (TASR) - Bulharsko prešetrí správy, podľa ktorých nový podozrivý v prípade útoku nervovoparalytickou látkou v Británii mohol byť zapletený aj do pokusu o otrávenie v balkánskej krajine v roku 2015. Uviedol to v sobotu poslanec bulharskej vládnej strany, informuje agentúra AFP.



Parlamentný výbor bude vo štvrtok žiadať informácie od spravodajských služieb po novom vyšetrovaní pokusu o otrávenie miestneho podnikateľa Emilijana Gebreva, uviedol šéf poslaneckého klubu vládnucej strany GERB Cvetan Cvetanov.



"Som si istý, že medzi bulharskými, britskými a európskymi úradmi už bola v tomto prípade zriadená potrebná koordinácia a že na tom aktívne pracujú," dodal.



Vyjadrenie Cvetanova je prvou oficiálnou reakciou v Bulharsku na minulotýždňovú správu investigatívnej webovej stránky Bellingcat. Tá v správe písala o dosiaľ neznámom treťom podozrivom z vlaňajšieho pokusu o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom Salisbury.



Skripaľovci sa terčom útoku nervovoparalytickou látkou novičok stali vlani 4. marca. Britská vláda tvrdí, že tento čin bol "takmer určite" schválený ruským vedením.



Hoci Skripaľovci otravu prežili, v júni zomrela Britka, ktorá spolu s partnerom prišla do kontaktu s fľaštičkou na parfum, podľa vyšetrovateľov pravdepodobne použitou na prepravu látky novičok.



Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinil Londýn dvojicu ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.



Najnovšia správy Bellingcat uvádza, že do útoku bol zapojený tretí muž známy pod prezývkou Sergej Fedotov, ktorý prišiel do Británie dva dni pred otrávením Skripaľovcov.



Podľa organizácie Bellingcat sa mohol tento muž zúčastniť aj na pokuse o otravu zbrojára Gebreva. Fedotov údajne letel z Moskvy do Sofie niekoľko dní pred tým, ako Gebrev 28. apríla 2015 skolaboval na tamojšej recepcii a upadol do kómy s príznakmi vážneho otrávenia.



Jeho syn a jeden z manažérov jeho spoločnosti mali podobné symptómy, všetci traja sa však uzdravili.



Bulharský týždenník Capital tento piatok citoval zdroje z ministerstva vnútra, ktoré potvrdili cestu Fedotova do Bulharska.