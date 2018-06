Bulharsko sa obáva moru ošípaných, nariadilo masový odstrel diviakov

Za jeden z hlavných potenciálnych zdrojov prenosu nákazy považujú bulharskí veterinári v letnej sezóne značný počet turistov prichádzajúcich do krajiny z Rumunska i Maďarska.

Sofia 25. júna (TASR) - Masový odstrel diviakov nariadili v Dobričskej oblasti na severovýchode Bulharska po tom, čo v susednej rumunskej župe Tulcea lokalizovali 15 ložísk afrického moru ošípaných.



Ako pripomenul internetový server news.bg, poľovnícka sezóna na diviakov by začala za normálnych okolností 1. októbra, avšak teraz mimoriadne rozhodli o jej časovom posune vpred so zámerom výrazne znížiť stav diviakov z momentálne registrovaných 387 kusov na maximálne 350.



Bulharsko však prijalo aj ďalšie preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť rozšíreniu nebezpečného infekčného ochorenia na jeho územie. Zakázali akýkoľvek dovoz bravčového mäsa a výrobkov s jeho obsahom do krajiny a nariadili zintenzívnenú kontrolu ošípaných, ako aj dezinfekciu rozsiahlych území. Dezinfekcia sa bude týkať na štátnych hraniciach aj vozidiel prichádzajúcich z iných členských krajín EÚ.



Za jeden z hlavných potenciálnych zdrojov prenosu nákazy považujú bulharskí veterinári v letnej sezóne značný počet turistov prichádzajúcich do krajiny z Rumunska i Maďarska.