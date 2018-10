Podozrivých z vraždy bulharskej novinárky údajne jestvuje viacero

Na snímke žena so zapálenou sviečkou na počesť pamiatky bulharskej reportérky Viktorije Marinovovej.

Bulharskí vyšetrovatelia podľa vlastných slov aktuálne preverujú alibi zadržaného muža.

Bukurešť/Sofia 9. októbra (TASR) - Rumunské ministerstvo zahraničných vecí doteraz nedostalo informáciu o zadržaní, prípadne zatknutí rumunského občana v súvislosti s vyšetrovaním vraždy bulharskej novinárky z podunajského mesta Ruse. Na rezort sa neobrátil ani nikto so žiadosťou o konzulárne služby, informovali oficiálne miesta v Bukurešti.



Rumunské veľvyslanectvo v Sofii vývoj vyšetrovania prípadu pozorne sleduje a obrátila sa na príslušné bulharské miesta so žiadosťou o informácie týkajúce sa totožnosti, respektíve občianstva spomínanej podozrivej osoby.



Informácie priniesli svetové tlačové agentúry opierajúc sa o agentúrny servis Mediafaxu.



Teodor Atanasov, šéf polície v meste Ruse, uviedol, že muža zadržali na 24 hodín a vypočúvajú ho. Podľa agentúry AP ho identifikoval ako "rumunského občana ukrajinského pôvodu" a spresnil, že muža oficiálne neoznačili ako podozrivého z činu.



Spravodajský webový portál Monitor.bg však informoval, že v kauze jestvuje viacero podozrivých a polícia pracuje aj s verziou, v zmysle ktorej novinárkin vrah ušiel do Rumunska. V byte jedného z podozrivých sa našli podľa spomínaného portálu údajne osobné veci zavraždenej.



Bulharský verejnoprávny rozhlas BNR predtým informoval, že v súvislosti s vraždou bulharskej novinárky zatkli podozrivého, ktorým je rumunský občan s pasom z Moldavska. Rozhlasová stanica BNR uviedla, že nepotvrdená informácia o zatknutí "rumunského občana s pasom z Moldavska" pochádza z bulharského ministerstva vnútra.



Mŕtve telo 30-ročnej moderátorky investigatívnych programov lokálnej káblovej televízie TVN Viktorije Marinovovej našli v sobotu 6. októbra v meste Ruse v parku pri rieke Dunaj po tom, čo upozorňovala na možnú korupciu vo vláde. Bulharská prokuratúra v pondelok večer oznámila, že začala vyšetrovať podozrenie zo zneužívania fondov Európskej únie. Kriminalisti popri tom vyšetrujú znásilnenie a vraždu Marinovovej, ktorú našli zaškrtenú.