V Sofii sa skončilo dvojdňové rokovanie ministrov obrany krajín EÚ

Mogheriniová chce podľa vlastných slov predložiť už v júni ďalšie návrhy týkajúce sa Európskej obrannej agentúry.

Sofia 5. mája (TASR) - Európska únia chce do konca roka výrazne rozšíriť Stálu štruktúrovanú spoluprácu (PESCO) vo vojenskej sfére. Ako na záver dvojdňového stretnutia ministrov obrany členských štátov Európskej únie (EÚ) v bulharskom hlavnom meste Sofii uviedla v sobotu šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, dovtedy by mali byť pripravené ďalšie projekty PESCO a po júnovom právnom ukotvení riadiacich štruktúr spolupráce by sa malo rozhodnúť aj o účasti nečlenských krajín Únie.



Cieľom tejto kooperácie bude dosiahnuť väčšiu pružnosť a nezávislosť Európskej únie na Spojených štátoch.



Mogheriniová chce podľa vlastných slov predložiť už v júni ďalšie návrhy týkajúce sa Európskej obrannej agentúry (EDA).



Na jednej strane by mali byť k dispozícii prvé verejné poznatky o doteraz schválených 17 projektoch PESCO, na druhej strane Mogheriniová avizovala návrh akéhosi "Európskeho mierového nástroja", ktorý by mal podporovať mierové misie členských krajín Únie.



Za projekt, ktorý predstavuje "vlajkovú loď" spolupráce EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO), označila Mogheriniová zvýšenie vojenskej mobility pri preprave zbrojného materiálu a premiestňovaní jednotiek v rámci Únie, a to prostredníctvom zjednodušenia postupov a zlepšenia infraštruktúry, vyplýva z informácií tlačovej agentúry APA.



O vojenskej mobilite sa podľa slov bulharského ministra obrany Krasimira Karakačanova bude hovoriť na sympóziu EDA 7. júna.