Bulharsko vydá do Maroka muža podozrivého z terorizmu

Sofia 6. apríla (TASR) - Súd v meste Chaskovo na juhu Bulharska nariadil vo štvrtok vydať do Maroka muža pochádzajúceho z tejto krajiny, po ktorom vyhlásili tamojšie orgány pátranie pre obvinenia z terorizmu. Tie súvisia s jeho údajným napojením na militantov organizácie Islamský štát (IS), informovala agentúra AP.



Muž identifikovaný ako 35-ročný Núfal Rašíd Zahrí bol hľadaný prostredníctvom Interpolu, pričom podľa zatykača vydaného v Maroku ide o "verného člena" IS. Zadržali ho 13. januára pri ilegálnom prechode hranice z Turecka do Bulharska spolu s ďalšími migrantmi. Pri sebe mal vtedy falošný sýrsky pas.



Zahrí pripustil, že pracoval pre IS ako účtovník, avšak podľa vlastných slov to robil iba preto, aby mohol podporovať svoju rodinu. Proti rozhodnutiu bulharského súdu sa nemôže odvolať. V prípade uznania za vinného mu hrozí v Maroku až 20-ročné väzenie.