Bulharsko vyšetruje návštevu domnelého útočníka z Christchurchu

Sofia 15. marca (TASR) - Bulharská prokuratúra začala v piatok vyšetrovať návštevu, ktorú mal nedávno na území Bulharska podniknúť predpokladaný hlavný páchateľ streľby v novozélandskom meste Christchurch. Tá si v piatok vyžiadala najmenej 49 mŕtvych a vyše 20 zranených, informovala agentúra AFP.



Predpokladaný útočník pochádzajúci z Austrálie bol v Bulharsku vlani 9.-15. novembra tvrdiac, že chcel "navštíviť historické pamiatky a študovať dejiny tejto balkánskej krajiny," uviedol hlavný bulharský prokurátor Sotir Cacarov. Dodal, že vyšetrovanie preukáže či bolo toto tvrdenie pravdivé alebo mal aj iné pohnútky.



Podľa vyšetrovateľov pricestoval muž do Sofie 9. novembra z Dubaja, pričom nasledujúci deň si prenajal auto, aby navštívil historické pamiatky v dovedna desiatich lokalitách. Z Bulharska odletel 15. novembra do rumunskej metropoly Bukurešť, kde si prenajal auto na cestu do Maďarska, dodal Cacarov.



Austrálčan nakrátko navštívil viacero balkánskych krajín aj v predchádajúcich rokoch: 28.-30. decembra 2016 cestoval autobusom cez Srbsko, Chorvátsko, Čiernu Horu a Bosnu a Hercegovinu.



Bulharsko informovalo, že v súvislosti s vyšetrovaním prípadu je v kontakte s USA, Novým Zélandom, Austráliou, Spojenými arabskými emirátmi, Srbskom i Čiernou Horou.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa Turecka informovala, že domnelý útočník mal v minulosti navštíviť aj Turecko, pričom svoj pobyt v tejto krajine si predĺžil. Ankara teraz preveruje, kde sa v tejto krajine pohyboval a s kým bol v kontakte.



Streľba v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch sa začala v piatok približne o 13.45 h miestneho času (2.45 h SEČ). Pri útokoch zahynulo najmenej 49 ľudí a viac než 20 ďalších osôb utrpelo zranenia. Polícia zároveň objavila dve podomácky zhotovené výbušné zariadenia v automobiloch zaparkovaných pred mešitami. Zadržaní boli štyria podozriví, jedného z nich neskôr prepustili a jedného obvinili z vraždy.



Hlavný páchateľ nebol oficiálne identifikovaný, ale austrálsky premiér Scott Morrison informoval, že ide o austrálskeho občana, ktorého popísal ako násilného teroristu z prostredia extrémistickej pravice.