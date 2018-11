Bulharský a izraelský premiér sa stretli na pracovných raňajkách

Netanjahuova účasť na tomto fóre bude mať pozitívny vplyv nielen na bulharsko-izraelské vzťahy, ale aj na vzťahy Izraela s ostatnými tromi účastníkmi stretnutia a Európskou úniou, povedal B. Borisov.

Sofia 2. novembra (TASR) - Bulharský premiér Bojko Borisov sa v piatok na pracovných raňajkách stretol vo Varne so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom. Išlo už o druhú schôdzku oboch premiérov po Netanjahuovom štvrtkovom prílete do Bulharska, informovala agentúra BTA.



Netanjahu sa ešte v piatok zúčastní aj na štvorstrannom summite Borisova s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, predsedníčkou rumunskej vlády Vioricou Dancilaovou a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Netanjahuova účasť na tomto fóre bude mať pozitívny vplyv nielen na bulharsko-izraelské vzťahy, ale aj na vzťahy Izraela s ostatnými tromi účastníkmi stretnutia a Európskou úniou, povedal po piatkovej schôdzke bulharský premiér.



Prvé stretnutie s Borisovom vo Varne absolvoval Netanjahu už vo štvrtok. Hlavnou témou tohto rozhovoru bola okrem obchodných vzťahov aj problematika militantného islamu.



"Sme súčasťou jednej civilizácie, civilizácie, ktorá si váži slobodu, mier a pokrok. Na túto civilizáciu dnes útočia najmä sily militantného islamu. Militantný islam útočí na nás všetkých. Útočí na Arabov. Útočí na Európanov. Útočí na Izraelčanov. Útočí na nás všetkých," uvádza sa podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení oboch premiérov po štvrtkovom stretnutí, ktoré sa konalo v sídle bulharskej vlády Evksinograd vzdialenom približne osem kilometrov severne od centra Varny.



Izraelský premiér a jeho bulharský náprotivok okrem toho označili aj hlavného vinníka nestability na Blízkom východe, ktorým je podľa nich Irán.



"Najväčšou silou militantného islamu je iránsky režim. Ten pohlcuje jeden národ za druhým, a to v Sýrii, Libanone, Iraku a inde. Tento režim zabíja civilistov na celom svete," uvádza sa ďalej v spoločnom vyhlásení.



Blízke vzťahy medzi Izraelom a Bulharskom dokazuje podľa bulharskej agentúry BTA skutočnosť, že piatkové stretnutie predsedov vlády bolo už štvrtým za uplynulé štyri mesiace.