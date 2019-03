Bulharský minister obrany: NATO a EÚ musia s Ruskom spolupracovať

Karakačanov zdôraznil, že rokovania sú najlepším spôsobom riešenia súčasných problémov.

Sofia 29. marca (TASR) - NATO a EÚ musia nájsť spôsoby spolupráce s Ruskom, konfrontácia neprinesie priaznivé výsledky. V piatok to povedal bulharský minister obrany Krasimir Karakačanov.



"Medzi NATO a Ruskom musí byť spolupráca. Ale udalosti v roku 2014, situácia na Ukrajine a na Kryme — nechcem špecifikovať, kto má pravdu a kto je na vine, alebo robiť komplexnú politickú analýzu — zamedzili tejto spolupráci. Momentálne som si však istý, že tieto otázky sa musia riešiť za rokovacím stolom, na základe spolupráce, pretože prostredníctvom konfrontácie nie je možné dosiahnuť pozitívne výsledky," povedal Karakačanov v rozhovore pre agentúru TASS.



"Podľa môjho názoru nie je možné vyriešiť existujúce problémy prostredníctvom pretekov v zbrojení, demonštrácie sily a konfrontácie. Takýmto spôsobom by nikto nevyhral. Som si istý, že je potrebné nájsť dôležité body a spôsoby, ako vyriešiť tieto otázky mierovou cestou, pretože z konfrontácie profitujú tretie strany, a to radikálny islam," vysvetlil Karakačanov.



Bulharský minister obrany zdôraznil, že rokovania sú najlepším spôsobom riešenia súčasných problémov. "Hovorím to ako zástupca Bulharska — štátu, ktorý nemá agresívne úmysly a nevykonáva agresívnu politiku," dodal Karakačanov.