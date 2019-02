Bulharský parlament schválil protokol o pristúpení Macedónska do NATO

Správa parlamentného výboru pre zahraničnú politiku poskytla chronológiu prístupového procesu Macedónska, ktoré sa tento mesiac premenovalo na Severné Macedónsko.

Sofia 20. februára (TASR) - Bulharský parlament v stredu schválil protokol o pristúpení Severného Macedónska do NATO, ktorý podporilo všetkých 140 prítomných zákonodarcov. Informovala o tom tlačová agentúra BTA.



Správa parlamentného výboru pre zahraničnú politiku poskytla chronológiu prístupového procesu Macedónska, ktoré sa tento mesiac premenovalo na Severné Macedónsko. Ten sa začal na summite NATO v roku 2008 v Bukurešti, kde sa rozhodlo, že krajinu prizvú do Aliancie po tom, ako vyrieši spor s Gréckom o oficiálny názov. Prístupový protokol Severného Macedónska podpísali 6. februára tohto roka stáli zástupcovia 29 členských krajín NATO.



Bulharsko podľa správy aktívne prispelo k rozhodnutiu Skopje začať dialóg o partnerstve s NATO a podporu potvrdilo 1. augusta 2017 podpísaním bilaterálnej dohody o priateľstve, dobrom susedstve a spolupráci.



Bulharská ministerka zahraničných vecí Ekaterina Zacharievová na utorkovom plenárnom zasadnutí povedala, že jej krajina trvalo podporuje vstup Macedónska, resp. Severného Macedónska to NATO, ktorý bude predstavovať novú fázu v bilaterálnej spolupráci s Bulharskom. Zacharievová podľa vlastných slov verí, že prístupové rokovania sa začnú v júni tohto roka.



Na zasadaní bulharského parlamentu bol prítomný aj predseda severomacedónskeho parlamentu Talat Xhaferi. Vyjadril presvedčenie, že Bulharsko ako sused predstavuje silnú záruku toho, že sa Severné Macedónsko a celá oblasť Balkánu bude vyvíjať správnym smerom, ktorý prináša mier, stabilitu, progres a prosperitu.



Skopje a Atény v januári 2019 ratifikovali dohodu, na základe ktorej sa Macedónsko oficiálne premenovalo na Severomacedónsku republiku a ukončil sa tým takmer 30 rokov trvajúci spor medzi susediacimi krajinami. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedonia.