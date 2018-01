Bulharský prezident je rozladený zo správania Borisova a Merkelovej

O pozvaní tureckého prezidenta do Bulharska sa Radev dozvedel z ich príhovorov.

Sofia 24. januára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev v stredu ostro skritizoval postup tamojšieho premiéra Bojka Borisova a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorí počas víkendového stretnutia v Sofii hovorili o plánovanej návšteve tureckého lídra Recepa Tayyipa Erdogana v Bulharsku. O zámere pozvať prezidenta Turecka totiž dovtedy nevedel, informovala v stredu agentúra DPA.



"Nie je prijateľné, aby predseda bulharskej vlády a nemecký kancelár oznámili svoje rozhodnutie pozvať hlavu cudzieho štátu a bulharský prezident sa o tom dozvedel z médií," vyjadril sa Radev počas stredajšieho vystúpenia pred novinármi pri príležitosti prvého výročia nástupu do funkcie.



"Nepovažujem to za urážku pre mňa, ale pre Bulharsko - uráža to ducha ústavy," dodal.



Merkelová uplynulú sobotu počas krátkej návštevy Sofie vyhlásila, že víta zámer Borisova usporiadať spoločne s predsedami Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu v Bulharsku stretnutie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Miestom tohto stretnutia by malo byť mesto Varna na pobreží Čierneho mora.



Merkelová pricestovala do Bulharska, aby tam s Borisovom prebrala priority Sofie pri plnení úloh predsedníctva v Rade EÚ. S prezidentom Radevom sa však nestretla.